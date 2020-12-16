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Посольство России в Каире попросило власти Египта об экстрадиции на родину четырех россиян — уроженцев Ингушетии

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Тюрьма "Тора" в Каире

Посольство России в Каире обратилось к генпрокурору Египта с просьбой рассмотреть вопрос об экстрадиции на родину четырех российских граждан — уроженцев Ингушетии, задержанных в 2018 году по подозрению в экстремизме.

Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

«По результату рассмотрения обращения уполномоченного по правам человека в Республике Ингушетия и соответствующих материалов в интересах четырех уроженцев Ингушетии, задержанных египетскими правоохранительными органами и содержащихся с августа 2018 года в каирской тюрьме «Тора», посол России в Египте обратился к генеральному прокурору Египта с просьбой рассмотреть вопрос об экстрадиции граждан России на родину», — говорится в сообщении.

Уточняется, что снованием для направления обращения послужило то, что граждане России более двух лет находятся в заключении без вынесения какого-либо судебного решения.

Несмотря на сохраняющийся в тюрьме жесткий карантинный режим, сотрудники консульского отдела посольства России в Египте смогли обеспечить передачу арестованным денег, теплой одежды, продуктов первой необходимости и медикаментов, а 7 декабря удалось их посетить, говорится в релизе.

По данным омбудсмена, российским дипломатам удалось также договориться об улучшении условий содержания и организации медицинского обследования российских граждан.

В августе 2018 года в Каире задержали граждан России, которые хотели получить в Египте религиозное образование. Позднее некоторых из них отпустили, однако судьба пятерых уроженцев Ингушетии оставалась неизвестной. В апреле 2019 года стало известно, что пятерым российским гражданам — четверым уроженцам Ингушетии и уроженке Киргизии — предъявлены обвинения в экстремизме.

Как отмечает пресс-служба омбудсмена, местонахождение одного из россиян до настоящего времени не установлено.

Напомним, что речь идет о жителях республики Илезе Аушеве, Али Дзейтове, Рамзане Плиеве и Исмаиле Чемурзиеве. Остается неизвестной судьба Хизира Дугиева.

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