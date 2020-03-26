Выплаты

Пособие по безработице увеличится до уровня минимального размера оплаты труда

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Владимир Путин предложил увеличить пособие по безработице до уровня минимального размера оплаты труда, чтобы в условиях распространения коронавируса поддержать тех, кто потерял работу.

«Сейчас, за исключением некоторых категорий граждан, максимальная выплата по пособию по безработице ограничена суммой в 8 тысяч рублей в месяц. Предлагаю увеличить её до уровня минимального размера оплаты труда, то есть до 12 130 рублей», — сказал Президент.

Также, по его мнению, нужно поддержать и тех, кто оказался на больничном, который рассчитывается исходя из стажа работника и его зарплаты.

«В результате сотрудники, прежде всего молодые люди, могут получать крайне низкие выплаты по больничному листу. Это, конечно, несправедливо. Предлагаю установить норму: выплаты по больничному должны рассчитываться исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц. Пока такая норма будет действовать до конца текущего года, а затем примем решение с учетом ситуации», — отметил Владимир Путин.

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