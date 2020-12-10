Демография

Последние 10 лет Ингушетия в тройке регионов-лидеров по приросту численности населения

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Графика:ФедералПресс

«ФедералПресс» собрал данные по социальным и экономическим направлениям развития регионов ЮФО и СКФО за последние десять лет.

Именно отчет в рамках длительного времени сможет наиболее точно показать динамику населения по регионам: по сути, она и является лакмусом того, как себя чувствует регион. В частности, численность населения Ингушетии с 411736 человек в 2010 году возросло к 2020 — до 497393 (+17,22%).

«Нахождение Ингушетии и Чечни в лидерах по увеличению населения среди субъектов ЮФО и СКФО за десятилетие было очевидным: активная рождаемость, определенная политика в республиках. Краснодарский край также продолжает притягивать население всей России. Но больше притягивает внимание отток населения в Калмыкии и Волгоградской области, что может негативно сказаться не только на экономике, но и в целом на будущем субъектов», — обращает внимание эксперт Андрей Решетов.

Отдельно стоит остановиться на приросте численности Севастополя, показавший максимальный результат за пять лет — данные после возврата в состав России. Мы выделили этот город отдельно, так как, несмотря на малый срок, Севастополь получил максимальный прирост населения (32,54%), пишет «ФедералПресс».

Дополнительно стоит отметить, что данные не учитывают внутреннюю миграцию, при которой сохраняется прописка, отличающаяся от региона проживания. Эксперты предполагают, что разница будет значительно выше, как по оттоку, так и по приросту.

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