После спецоперации в предгорной зоне Ингушетии возбуждено дела о посягательствах на жизнь правоохранителей
Следственные органы республики завели уголовное дело после нейтрализации боевика, оказавшего сопротивление во время спецоперации в лесном массиве сельского поселения Алкун Сунженского района, сообщил газете «Ингушетия» информированный источник.
«Следователи завели уголовное дело посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст.317 УК РФ)», — сказал собеседник издания.
Как сообщали газете в администрации сельского поселения Алкун, убитый не является местным жителем, спецоперация в лесном массиве завершена.
По данным источника в силовых структурах, мужчина, предположительно, 25-30 лет имел оружие, продукты питания, а также спальный мешок.
Силовики проводят комплекс мероприятий по розыску возможных сообщников нейтрализованного боевика и установлению его личности.