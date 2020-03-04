После спецоперации в предгорной зоне Ингушетии возбуждено дела о посягательствах на жизнь правоохранителей

0

Следственные органы республики завели уголовное дело после нейтрализации боевика, оказавшего сопротивление во время спецоперации в лесном массиве сельского поселения Алкун Сунженского района, сообщил газете «Ингушетия» информированный источник.

«Следователи завели уголовное дело посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст.317 УК РФ)», — сказал собеседник издания.

Как сообщали газете в администрации сельского поселения Алкун, убитый не является местным жителем, спецоперация в лесном массиве завершена.

По данным источника в силовых структурах, мужчина, предположительно, 25-30 лет имел оружие, продукты питания, а также спальный мешок.

Силовики проводят комплекс мероприятий по розыску возможных сообщников нейтрализованного боевика и установлению его личности.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Женщины, они как пуговки, на них все держится!
Неизвестный некрополь обнаружили на территории архитектурного комплекса Джейрахского района Ингушетии
В Назрани пройдет Республиканский турнир по смешанным единоборствам
Воспитанники Сунженской коррекционной школы-интерната посетили музей изобразительных искусств
Силовики нашли оружие у нейтрализованного боевика, а также продукты питания и спальный мешок
В Пседахе прошло мероприятие для школьников, посвященное 75-летию Великой Победы
В Ингушетии пройдет фестиваль народного творчества «Славься, Отечество мое!»
Сотрудники ингушского музея изобразительных искусств повышают свою квалификацию в Москве
В Ингушетии за месяц ликвидировали 4 пожара в лесном массиве
В Ингушетии завершили берегоукрепление реки Синий камень
Жителей Ингушетии приглашают к участию в литературном конкурсе «Великой Победе посвящается...»

Главное

Яндекс.Метрика

 