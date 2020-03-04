После спецоперации в предгорной зоне Ингушетии возбуждено дела о посягательствах на жизнь правоохранителей

«Следователи завели уголовное дело посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст.317 УК РФ)», — сказал собеседник издания.

Как сообщали газете в администрации сельского поселения Алкун, убитый не является местным жителем, спецоперация в лесном массиве завершена.

По данным источника в силовых структурах, мужчина, предположительно, 25-30 лет имел оружие, продукты питания, а также спальный мешок.

Силовики проводят комплекс мероприятий по розыску возможных сообщников нейтрализованного боевика и установлению его личности.