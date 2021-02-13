Посетителей торгового комплекса в Ингушетии эвакуировали после сообщения о взрывчатке

«Два сообщения о взрывоопасном предмете в частном доме по улице Рабочая, с интервалом час в правоохранительные органы поступили в субботу. Так как по указанному адресу находится и трехэтажное здание торгового комплекса, стражи правопорядка оцепили весь район. В самом здании работали кинологи с собаками», — сказал собеседник издания.

По его словам, силовики обследовали как само здание, так и прилегающую территорию, вскрыли упаковки бытовой техники, продаваемой в магазинах.

При этом он отметил, что взрывных устройств на территории комплекса не обнаружено.

Напомним, в понедельник в полицию поступило анонимное сообщение о возможной террористической угрозе в общеобразовательной школе номер 7 Сунжи. На объект выехала оперативно-следственная группа и экстренные службы, силовики, которые провели эвакуацию гражданских лиц, а также обследование здания и прилегающей местности. При проверке оказалось, что сообщение ложное, взрывных устройств не обнаружен.

Правоохранители оперативно установили личности трех подростков, которые совершили анонимный звонок. Их родители привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП России (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

По данным источника, 8 февраля днем стражи правопорядка проверили все общеобразовательные учреждения города Сунжа на наличие взрывных устройств.