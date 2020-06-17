Посещение заповедника «Эрзи» разрешено только с целью познавательного туризма небольшими группами
Заповедник «Эрзи» довёл до сведения жителей и гостей республики информацию об ограничительных мерах.
В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой в регионе на территории заповедника «Эрзи» запрещены массовые культурные, спортивно-развлекательные, а также любые другие досуговые мероприятия.
Посещение разрешено только с целью познавательного туризма небольшими группами, с соблюдением всех рекомендаций, эпидемиологических требований.