Посещение заповедника «Эрзи» разрешено только с целью познавательного туризма небольшими группами

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Заповедник «Эрзи» довёл до сведения жителей и гостей республики информацию об ограничительных мерах.

В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой в регионе на территории заповедника «Эрзи» запрещены массовые культурные, спортивно-развлекательные, а также любые другие досуговые мероприятия.

Посещение разрешено только с целью познавательного туризма небольшими группами, с соблюдением всех рекомендаций, эпидемиологических требований.

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