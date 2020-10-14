Порядка 50 км берегов рек очистят в Ингушетии в рамках экоакции

«Задача участников акции — очистить от мусора берега всех водных объектов. Это реки Сунжа, Асса, Армхи, Синий Камень, Кенч, Ачалучка и Камбилеевка. Традиционно на субботник выйдет весь коллектив Минприроды Ингушетии и 4-х подведомственных учреждений. Субботники будут продолжены до конца октября», — сказал собеседник.

По его словам, Минприроды предоставит мешки, перчатки и раздаст всем участникам памятные футболки с названием экологической акции.

Ранее сообщалось, что в регионе пройдут массовые субботники в рамках Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России», которая реализуется по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».