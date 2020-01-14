Портфель привлеченных средств физических лиц Сбербанка превысил 1 трлн рублей

Наибольший объем портфеля сформирован клиентами Краснодарского края — 377,7 млрд рублей, Ростовской области — 265,6 млрд рублей и Ставропольского края — 187,9 млрд рублей. В республиках ЮФО и СКФО на счетах клиентов размещено 174,6 млрд рублей.

Лариса Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«С каждым годом портфель вкладов физических лиц показывает стабильный рост. Это обусловлено увеличением количества зарплатных клиентов и выплат на счета в банке. Розничный бизнес Сбербанка показывает устойчивую динамику развития. По итогам 2019 года мы превысили отметку в 1 трлн рублей по портфелю привлеченных средств физических лиц».