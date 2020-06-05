Портал Russian Travel рекомендует посетить замковый комплекс Вовнушки в Джейрахском районе Ингушетии

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Национальный туристический портал Russian Travel рекомендует посетить замковый комплекс Вовнушки в Джейрахском районе Ингушетии.

«Мы сделали подборку фильмов с интересными сюжетами и великолепными видами туристических мест России. Впереди ещё время, которое нужно провести дома. И этот вынужденный перерыв можно легко превратить в увлекательное кинопутешествие», — обратился к потенциальным туристам портал.

Там призвали подключиться к виртуальной поездке по красивым уголкам страны. Может, именно эти фильмы подкинут идею для следующего путешествия, когда ситуация придет в норму после пандемии.

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