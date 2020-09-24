Популярный фотограф Даниил Коржонов пригласил жителей Ингушетии участвовать в проекте «Республика в лицах»

«Если вам интересно стать олицетворением ингушской культуры через объектив, пишите в директ Комитета по туризму республики. Как отмечает сам автор фотопроекта, «очень важно: в национальной одежде. Все максимально аутентично. Можно с лошадьми».

По словам Даниила Коржонова, возраст для него не важен. Что важно — красивые люди, которые с уважением и почтением относятся к своей культуре. «Тогда всё получится очень хорошо», — заявил фотограф.