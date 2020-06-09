Популярная песня «С чего начинается Родина?» зазвучала на ингушском языке
Клип на популярную песню «С чего начинается Родина?» записали члены Гильдии межэтнической журналистики из 17 регионов. Журналисты перевели стихотворение на 11 языков народов России, прочитали его построчно и записали совместный ролик. Акция приурочена к 12 июня — Дню России.
В клипе звучат русский, аварский, бурятский, ингушский, коми, лакский, марийский, ненецкий, татарский, чеченский, чувашский и эрзянский языки. Их носители — профессиональные журналисты, члены Гильдии межэтнической журналистики, — перевели и прочитали знаменитые стихи Михаила Матусовского, чтобы привлечь внимание к вопросам сохранения национальных языков и поддержке этнических СМИ. Авторы перевода на ингушский язык — Руслан Зангиев и Муслим Барахоев.
— Языки народов России нуждаются в популяризации, чтобы носители применяли их как можно чаще наряду с объединяющим всех нас русским языком. В нашей стране есть этнические СМИ, которые работают на языках и которым нужны внимание и поддержка в нынешней непростой «вирусной» ситуации. Одна из задач нашей акции — обратить внимание на это, — считает президент Гильдии межэтнической журналистики, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Маргарита Лянге.
В акции приняли участие жители Центрального, Северо-Кавказского, Приволжского, Северо-Западного, Дальне-Восточного и Сибирского федеральных округов, журналисты из Москвы, Новосибирска, Канаша, Иванова, Ставрополя, Саранска, Грозного, Махачкалы, Ханты-Мансийска, Северодвинска, Йошкар-Олы, Барнаула, Сыктывкара, Назрани, Улан-Удэ, Нарьян-Мара и Екатеринбурга.
Среди «чтецов» — авторы программ и пишущие журналисты этнических СМИ, работа которых непосредственно связана с родным языком. Например, Баирма Раднаева ведет программу на бурятском языке на ГТРК «Бурятия», Патимат Рамазанова — пишет в газету на лакском «Илчи», Светлана Пивкина руководит радиовещанием на эрзянском и мокшанском в холдинге «Известия Мордовии».
Члены Гильдии призывают распространять клип в социальных сетях с хештегами #гильдиямежэтническойжурналистики, #смиротворец, #мыроссия, #мывместе, #великиепеснивеликойстраны.
В телевизионном качестве материал уже скоро станет доступен всем участникам проекта «База обмена этническим медиаконтентом».
Напомним, Гильдия межэтнической журналистики — общественная организация, которая объединяет журналистов, работающих с межнациональной темой, из 47 регионов.