Популярная песня «С чего начинается Родина?» зазвучала на ингушском языке

В клипе звучат русский, аварский, бурятский, ингушский, коми, лакский, марийский, ненецкий, татарский, чеченский, чувашский и эрзянский языки. Их носители — профессиональные журналисты, члены Гильдии межэтнической журналистики, — перевели и прочитали знаменитые стихи Михаила Матусовского, чтобы привлечь внимание к вопросам сохранения национальных языков и поддержке этнических СМИ. Авторы перевода на ингушский язык — Руслан Зангиев и Муслим Барахоев.

— Языки народов России нуждаются в популяризации, чтобы носители применяли их как можно чаще наряду с объединяющим всех нас русским языком. В нашей стране есть этнические СМИ, которые работают на языках и которым нужны внимание и поддержка в нынешней непростой «вирусной» ситуации. Одна из задач нашей акции — обратить внимание на это, — считает президент Гильдии межэтнической журналистики, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Маргарита Лянге.

В акции приняли участие жители Центрального, Северо-Кавказского, Приволжского, Северо-Западного, Дальне-Восточного и Сибирского федеральных округов, журналисты из Москвы, Новосибирска, Канаша, Иванова, Ставрополя, Саранска, Грозного, Махачкалы, Ханты-Мансийска, Северодвинска, Йошкар-Олы, Барнаула, Сыктывкара, Назрани, Улан-Удэ, Нарьян-Мара и Екатеринбурга.

Среди «чтецов» — авторы программ и пишущие журналисты этнических СМИ, работа которых непосредственно связана с родным языком. Например, Баирма Раднаева ведет программу на бурятском языке на ГТРК «Бурятия», Патимат Рамазанова — пишет в газету на лакском «Илчи», Светлана Пивкина руководит радиовещанием на эрзянском и мокшанском в холдинге «Известия Мордовии».

Члены Гильдии призывают распространять клип в социальных сетях с хештегами #гильдиямежэтническойжурналистики, #смиротворец, #мыроссия, #мывместе, #великиепеснивеликойстраны.

В телевизионном качестве материал уже скоро станет доступен всем участникам проекта «База обмена этническим медиаконтентом».

Напомним, Гильдия межэтнической журналистики — общественная организация, которая объединяет журналистов, работающих с межнациональной темой, из 47 регионов.