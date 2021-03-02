Помощник полпреда Ингушетии в Смоленской области встретился с военнослужащими из республики
Помощник полномочного представителя Ингушетии в Смоленской области Али Евлоев посетил войсковую часть в посёлке Красный Бор, где проходят срочную службу 15 ребят из республики.
«Али Евлоев пообщался с начальником штаба бригады подполковником Иваном Рачишеным и поинтересовался, возникают ли у ингушских ребят какие-то сложности, как проходит их служба, обменялся контактами с руководством бригады», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба постпредства Ингушетии в Москве.
Также Али Евлоев провел беседу воспитательного характера с военнослужащими и узнал, что пять человек хотят остаться на службе по контракту.