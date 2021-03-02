Помощник полпреда Ингушетии в Смоленской области встретился с военнослужащими из республики

«Али Евлоев пообщался с начальником штаба бригады подполковником Иваном Рачишеным и поинтересовался, возникают ли у ингушских ребят какие-то сложности, как проходит их служба, обменялся контактами с руководством бригады», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба постпредства Ингушетии в Москве.

Также Али Евлоев провел беседу воспитательного характера с военнослужащими и узнал, что пять человек хотят остаться на службе по контракту.