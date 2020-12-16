Армия

Помощник полномочного представителя Ингушетии в Санкт-Петербурге посетил призывников из республики

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Помощник полномочного представителя Ингушетии в Санкт-Петербурге Саварбик Султыгов посетил воинскую часть города Луга Ленинградской области, где служат 25 призывников из Ингушетии.

Саварбик Алаудинович, отметили в постпредстве республики в Москве, пообщался с ребятами, узнал о ходе службы. Он рассказал, что все чувствуют себя хорошо, за месяц ребята очень сплотились и даже хотят продолжить службу вместе, в одной из 19 частей в Ленинградской области.

Султыгов обменялся с призывниками контактами и напомнил, что при возникновении трудностей они могут обратиться к представителю Ингушетии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Юнусу Хаутиеву.

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