Помощник ингушского премьера назначен замруководителя администрации Главы республики

«Пост заместителя руководителя администрации Главы и правительства республики — руководителя секретариата правительства занял Магомет-Али Гадаборшев. Он — выпускник Северо-Кавказского государственного технического университета и Саратовской академии права», — сообщил газете «Ингушетия» сотрудник пресс-службы Главы и правительства региона.

По его данным, трудовую деятельность Гадаборшев начал в 2003 году в республиканском Комитете государственной статистики. Он также работал в ООО «Ингушрегионгаз», в Верховном суде Ингушетии. В аппарате правительства региона работает с 2010 года, прошел путь от специалиста отдела контроля за размещением заказов до помощника премьера республики.

Ранее этот пост занимал Руслан Тамбиев, назначенный указом Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова управляющим делами руководителя региона вместо Фатимы Торшхоевой.