Помощь жителям Москвы в период пандемии коронавируса окажут волонтеры-медики из Ингушетии

«Мы набрали группу из волонтеров-медиков, это более 10 молодых людей, которые отправятся в Москву для оказания помощи жителям столицы в этот сложный период пандемии коронавируса. Именно в столице самое большое количество инфицированных людей, и наша, хоть и скромная, помощь не будет лишней. Волонтеры будут оказывать необходимую медицинскую и прочую помощь», — сказал Галаев.

По его словам, остальная группа волонтеров-медиков будет работать в регионе. «Человек 40-50 останутся в регионе и будут проводить обходы домов пожилых людей, многодетных семей, малоимущих», — добавил собеседник агентства.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Как ранее сообщалось, в Ингушетии не зафиксировано случаев заражения коронавирусной инфекцией.