Полузащитник «Спартака» Солтмурад Бакаев переходит в «Рубин»

20-летний футболист подписал с казанским клубом контракт на пять сезонов, который вступит в силу по окончании нынешней кампании.

Ранее о переходе Бакаева в «Рубин» сообщил журналист Сергей Егоров. По его мнению, «Спартак» теряет молодого и очень перспективного игрока, действия которого высоко оцениваются футбольным сообществом.

Солтмурад является воспитанником «Спартака» и младшим братом Зелимхана Бакаева, также выступающим за столичный клуб. В нынешнем сезоне хавбек принял участие лишь в 2 матчах РПЛ, выйдя в них на замену и суммарно проведя на поле 16 минут.