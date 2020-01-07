Футбол

Полузащитник «Спартака» Солтмурад Бакаев переходит в «Рубин»

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Солтмурад Бакаев

Полузащитник московского «Спартака» Солтмурад Бакаев продолжит карьеру в «Рубине», сообщает «Чемпионат».

20-летний футболист подписал с казанским клубом контракт на пять сезонов, который вступит в силу по окончании нынешней кампании.

Ранее о переходе Бакаева в «Рубин» сообщил журналист Сергей Егоров. По его мнению, «Спартак» теряет молодого и очень перспективного игрока, действия которого высоко оцениваются футбольным сообществом.

Солтмурад является воспитанником «Спартака» и младшим братом Зелимхана Бакаева, также выступающим за столичный клуб. В нынешнем сезоне хавбек принял участие лишь в 2 матчах РПЛ, выйдя в них на замену и суммарно проведя на поле 16 минут.

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