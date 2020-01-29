Футбол

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев прокомментировал свой переход в казанскую команду

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Ингушский спортсмен 20-летний Солтмурад Бакаев подписал контракт с «Рубином» на пять лет. Ранее он выступал за «Спартак».

— Не передать словами, — сказал Бакаев в интервью клубной пресс-службе. — Я очень рад оказаться именно в этом клубе. Спасибо большое руководству клуба за оказанное мне доверие и интерес ко мне. Тренерскому штабу, очень рад, буду делать все, чтобы не подвести руководство клуба, тренерский штаб и наших болельщиков.

Переговоры шли не так и долго, пишет «Спортэкспресс».

«Факторы, которые сыграли в первую очередь — интерес Леонида Викторовича Слуцкого и само руководство казанского клуба. Долго не думал: то, что Казань — только «Рубин». Это жизнь, это футбол, рано или поздно это должно было случиться. Я считаю, что я сделал правильный выбор. Сделал шаг вперед. Мне нужно больше работать, чтобы как минимум догнать брата, а затем достигать цели, которые я ставлю перед собой», — заявил Бакаев.

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