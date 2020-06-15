Полсотни лучших медиков наградят в Ингушетии за лечение ковид-пациентов

«В рамках празднования Дня медицинского работника мы обратились к людям, проходившим лечение в специальных обсерваторах, с просьбой оценить труд медиков, отличившихся, по их мнению, в оказании профессиональной помощи инфицированным, поздравить их с праздником», — сказал представитель ведомства.

Он отметил, что видеозаписи бывших ковид-пациентов можно направлять на электронный адрес республиканского центра медицинской профилактики medprofilak@mail.ru, они будут показаны на местном телевидении, а также опубликованы в соцсетях.

При награждении лучших борцов с коронавирусом будет учитываться мнение людей, приславших отзывы.

Планируется наградить не только врачей и медсестер, но и отличившихся в работе водителей машин скорой помощи — в общей сложности почти 50 человек.

По состоянию на 15 июня в регионе 2 623 впервые установленных диагноза COVID-2019, за сутки их число увеличилось на 36 человек.

Умерших за сутки нет. Всего жертвами коронавируса нового типа в Ингушетии стали 63 жителя. Выздоровевших всего — 2 125 человек.