Полсотни лучших медиков наградят в Ингушетии за лечение ковид-пациентов
Жителям республики предложили присылать видеоотзывы о лучших сотрудниках COVID-обсерваторов и поздравления врачам с предстоящим профессиональным праздником, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минздрава.
«В рамках празднования Дня медицинского работника мы обратились к людям, проходившим лечение в специальных обсерваторах, с просьбой оценить труд медиков, отличившихся, по их мнению, в оказании профессиональной помощи инфицированным, поздравить их с праздником», — сказал представитель ведомства.
Он отметил, что видеозаписи бывших ковид-пациентов можно направлять на электронный адрес республиканского центра медицинской профилактики medprofilak@mail.ru, они будут показаны на местном телевидении, а также опубликованы в соцсетях.
При награждении лучших борцов с коронавирусом будет учитываться мнение людей, приславших отзывы.
Планируется наградить не только врачей и медсестер, но и отличившихся в работе водителей машин скорой помощи — в общей сложности почти 50 человек.
По состоянию на 15 июня в регионе 2 623 впервые установленных диагноза COVID-2019, за сутки их число увеличилось на 36 человек.
Умерших за сутки нет. Всего жертвами коронавируса нового типа в Ингушетии стали 63 жителя. Выздоровевших всего — 2 125 человек.