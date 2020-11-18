Мониторинг

Полпредством в СКФО проводится мониторинг наличия лекарственных препаратов в регионах для борьбы с Covid-19

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Аппаратом полномочного представителя Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе на постоянной основе проводится мониторинг наличия лекарственных препаратов в субъектах округа, в первую очередь, предназначенных для лечения Covid-19.

Как сообщает пресс-служба полпредства, по результатам контрольных мероприятий отмечается, что в связи с ростом числа заболеваний новой коронавирусной инфекцией складывается неблагоприятная ситуация с лекарственным обеспечением.

В целях ее преодоления субъектами округа реализуется комплекс компенсационных мер, выработанный на заседаниях оперативных штабов.

Организована работа call-центров для обеспечения приема и рассмотрения обращений граждан, приняты нормативные акты по обеспечению лекарствами амбулаторных больных, осуществляются закупки дополнительных объемов лекарственных средств, для лечения Covid-19, во взаимодействии с министерством здравоохранения, промышленности и торговли России и фармацевтическими производителями решаются вопросы поставки наиболее дефицитных препаратов, говорится в релизе.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала со ссылкой на министра здравоохранения республики Рукият Торшхоеву, что в регионе создан резерв лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Подготовлены и направлены заявки по дальнейшей потребности в медикаментах и изделиях медицинского назначения согласно рекомендациям Минпромторга и Минздрава России.

Вместе с тем, остается ряд вопросов, требующих внимания властей. Среди них подготовка лаборантов и закупка ПЦР лабораторий (пакет документов, необходимый для проведения аукциона, уже готов), рекомендация к дооснащению учреждений аппаратами ИВЛ и увеличению запаса лекарственных препаратов для проведения специфического лечения.

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