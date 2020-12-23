Полпред Юрий Чайка поблагодарил гендиректора «Россети Северный Кавказ» Виталия Иванова за профессионализм

Чайкой дана высокая оценка большому вкладу Иванова и всех сотрудников компании в обеспечение системной надежности, безопасности и устойчивого функционирования электросетевого комплекса Северного Кавказа.

Заместитель полпреда Максим Владимиров в ходе состоявшейся сегодня с Виталием Ивановым встречи подчеркнул огромную работу и важность проектов, которые реализуют «Россети Северный Кавказ».

Было отмечено, что взаимодействие полпредства и компании будет продолжено в векторе повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей макрорегиона.

Владимиров от имени полпреда Чайки также поздравил всех сотрудников крупнейшей электросетевой компании с профессиональным праздником, который отмечается ежегодно 22 декабря.