Полпред Юрий Чайка поблагодарил гендиректора «Россети Северный Кавказ» Виталия Иванова за профессионализм
Благодарственное письмо полномочного представителя Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки сегодня вручено генеральному директору «Россети Северный Кавказ» Виталию Иванову.
Чайкой дана высокая оценка большому вкладу Иванова и всех сотрудников компании в обеспечение системной надежности, безопасности и устойчивого функционирования электросетевого комплекса Северного Кавказа.
Заместитель полпреда Максим Владимиров в ходе состоявшейся сегодня с Виталием Ивановым встречи подчеркнул огромную работу и важность проектов, которые реализуют «Россети Северный Кавказ».
Было отмечено, что взаимодействие полпредства и компании будет продолжено в векторе повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей макрорегиона.
Владимиров от имени полпреда Чайки также поздравил всех сотрудников крупнейшей электросетевой компании с профессиональным праздником, который отмечается ежегодно 22 декабря.