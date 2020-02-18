Прием граждан

Полпред Президента России в СКФО Юрий Чайка провел прием граждан в Ингушетии

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Полномочный представитель Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка провел прием граждан в Магасе, где ответил на вопросы, просьбы и жалобы жителей республики. Обращения заявителей касались самых разных сфер жизни, в частности, оказания медицинской помощи и жилищно-коммунального хозяйства.

Так, житель Карабулака обратился с просьбой строительства новой городской больницы, в связи с тем, что нынешнее медучреждение построено еще в 1958 году, и уже пришло в негодность.

Как отметил Главный федеральный инспектор по Ингушетии Сергей Гончаров, данное здание двухэтажное, и рассчитано всего на 70 мест.

«Для Карабулака сегодня, где население почти 50 тысяч челок, требуется больница минимум на 300 мест. Мы неоднократно ее посещали, и сейчас идет проработка данного вопроса с муниципальным образованием. Планируется выделить земельный участок для больницы, а также включить ее в нацпроект «Здравоохранение», — сказал федеральный инспектор.

Чайка в свою очередь рекомендовал для скорейшего решения данного вопроса обратиться в федеральный центр и ходатайствовать о включении больницы в нацпроект.

Также были подняты вопросы нехватки воды в городе Сунжа и оказания медпомощи тяжелобольным жителям региона.

По всем вопросам Чайка дал поручение оказать содействие и проработать каждый вопрос в профильных министерствах.

Напомним, что во вторник в Ингушетии с рабочим визитом побывал полномочный представитель Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. Он провел рабочую встречу с Главой республики и совещание по вопросам социально-экономического развития региона.

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