Визит

Полпред Матовников прибыл в Ингушетию с рабочим визитом

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Полномочный представитель Президента России в СКФО Александр Матовников в рамках рабочей поездки в республику посетил Карабулак.

Полпреда сопровождали Глава региона Махмуд-Али Калиматов, представители правительства и мэрии города.

Как передает корреспондент газеты «Ингушетия», высокие гости побывали в новом детскому саду на 220 малышей, который заработает уже с 1 января этого года. Также они осмотрели функционирующую школу на 540 мест рядом с промжилбазой.

Полпред и Глава республики уделили большое внимание изучению проблем местной городской больницы. Гости осмотрели учреждение здравоохранения, пообщались с медперсоналом и пациентами.

Итоги рабочей поездки в Карабулак подведены на совещании в мэрии, где также обсудили пути решения обозначенных проблем.

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