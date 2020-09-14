Выборы

Полпред Ингушетии стал депутатом Ростовской гордумы

0

Полномочный представитель Ингушетии в Ростовской области Магомед Дарсигов избран депутатом городской думы Ростова-на-Дону от партии «Единая Россия», об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

«Накануне победил на выборах по пятому округу Ворошиловского района. Сказать, что это было просто? Нет! За цифрами уверенной победы полгода серьезной работы», — пишет Дарсигов.

По его словам, особенно напряженными были последние полтора месяца. За это время он посещал дворы, общался с людьми, принимал наказы и формировал программу.

«Я очень благодарен избирателям, которые доверились мне, посчитали нужным отдать свои голоса. Я дорожу этим доверием и это не пустые слова. Мы будем работать над каждым наказом. Все, кто рассчитывал на поддержку, обязательно получат ее. На 27-28 сентября намечено первое заседание Думы. Буду информировать о событиях», — отметил депутат.

Помимо работы ингушского полпреда Дарсигов возглавляет Ассоциацию работодателей «Совет директоров предприятий и организаций города Ростова-на-Дону».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ваха Аушев возглавил республиканский хоккейный центр
Единороссы получили 14 из 20 мандатов в горсовете в ингушском городе Сунжа
В Ингушетии расстреляли местного жителя, выходившего из магазина
Новые зоны отдыха с национальным орнаментом и цитатами из ингушской литературы открыли в Ингушетии
Малгобекских артистов наградили почетными грамотами за вклад в развитие культуры
Обвиняемый в финансировании террористов житель Ингушетии останется под стражей до 29 октября
В музее изобразительных искусств Ингушетии возобновлены групповые экскурсии
В Ингушетии намерены возобновить практику проведения фольклорно-этнографических праздников
В Ингушетии в ДТП погиб гражданин Узбекистана и пострадал полицейский
За сутки в Ингушетии Covid-19 выявлен у 42 человек
В Ингушетии заработала горячая линия по вопросам качества мясной и рыбной продукции

Главное

Яндекс.Метрика

 