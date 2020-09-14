Полпред Ингушетии стал депутатом Ростовской гордумы
Полномочный представитель Ингушетии в Ростовской области Магомед Дарсигов избран депутатом городской думы Ростова-на-Дону от партии «Единая Россия», об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.
«Накануне победил на выборах по пятому округу Ворошиловского района. Сказать, что это было просто? Нет! За цифрами уверенной победы полгода серьезной работы», — пишет Дарсигов.
По его словам, особенно напряженными были последние полтора месяца. За это время он посещал дворы, общался с людьми, принимал наказы и формировал программу.
«Я очень благодарен избирателям, которые доверились мне, посчитали нужным отдать свои голоса. Я дорожу этим доверием и это не пустые слова. Мы будем работать над каждым наказом. Все, кто рассчитывал на поддержку, обязательно получат ее. На 27-28 сентября намечено первое заседание Думы. Буду информировать о событиях», — отметил депутат.
Помимо работы ингушского полпреда Дарсигов возглавляет Ассоциацию работодателей «Совет директоров предприятий и организаций города Ростова-на-Дону».