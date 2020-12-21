Полпред Ингушетии по Самарской области почтил память Героя России Алихана Калиматова

Он возложил цветы к мемориальной доске, расположенной у центрального корпуса Самарского госуниверситета.

Указом Президента РФ от 4 ноября 2007 года за героизм, мужество и отвагу, проявленные в условиях, сопряжённых с риском для жизни, большой вклад, внесённый в дело обеспечения безопасности страны, подполковнику Калиматову Алихану Макшариповичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

По информации постпредства республики в Москве, Калиматов при жизни был награждён орденом Мужества (10.09.2001), медалями, в том числе «За участие в контртеррористической операции» (2004, ФСБ России). Удостоен благодарности директора ФСБ России (2002).