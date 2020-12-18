Полпред Чайка указал на недопустимость принятия односторонних решений по вопросу определения границ между Ингушетией и Северной Осетией

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе полпредства, в рамках разговора с главами республик Чайка указал на недопустимость принятия односторонних решений по вопросу определения (уточнения) административных границ между субъектами России.

Также было отмечено, что в настоящее время проведение работ по описанию административной границы между Ингушетией и Северной Осетией не является первоочередной задачей и требует тщательной долговременной проработки.

Главы двух республик условились не предпринимать никаких действий по вопросу о границе в ближайшей перспективе, а в дальнейшем исходить из необходимости конструктивного взаимоуважительного диалога, говорится в релизе.

Как ранее сообщалалось, широкий общественный резонанс вызывало заявление министра имущественных отношений Северной Осетии Руслана Тедеева о возможном определении административных границ республики в будущем году по состоянию на 1957 год.

В интервью газете «Ингушетия» руководитель Миннаца республики Руслан Волков отметил, что власти региона готовы обсуждать вопрос границы с Северной Осетией, но недопустимо решать проблему без учета всех юридических нюансов (а они есть) и нормативных актов, «законов, принятых как на федеральном уровне, так и региональном».

«Вопрос об административной границе между Ингушетией и Северной Осетией — это болезненная тема, учитывая то, что мы имеем дело с последствиями сталинских репрессий, а конкретно — с выселением ингушей в 1944 году. Здесь необходимы взвешенные решения, но никак не односторонний подход», — подчеркнул Волков.