Казачество

Полпред Чайка принял участие в работе отчетно-выборного круга Терского войскового казачьего общества

0

Полпред главы российского государства в СКФО, заместитель председателя совета при Президенте России по делам казачества Юрий Чайка принял участие в работе отчетно-выборного круга Терского войскового казачьего общества, который состоялся во Владикавказе.

Были рассмотрены итоги работы за прошедший год, заслушаны доклады совета стариков, председателя контрольно-ревизионной комиссии, утверждена новая редакция устава войскового общества, а также избран атаман Терского войскового казачьего общества на следующее пятилетие, сообщает пресс-служба полпредства Президента России в СКФО.

В своем приветственном слове Чайка отметил, что, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, из-за важности повестки и для казачества, и для Северо-Кавказского федерального округа в целом, было принято решение не откладывать мероприятие.

«Государство прямо и неуклонно заинтересовано в возвращении силы и единства в казачьи ряды. Именно поэтому совсем недавно, 9 августа, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал Указ об утверждении новой редакции Стратегии государственной политики в отношении российского казачества на 2021-2030 годы. Если предыдущая Стратегия, принятая в 2012 году, носила, скорее, рамочный характер и была призвана сохранить имеющийся потенциал, то новый документ — принципиально другой, наполненный конкретными задачами для всех уровней власти, вводящий несколько ключевых направлений для их решения», — сказал полпред.

По его словам, в Стратегии четко прописано, что целью государственной политики в отношении российского казачества на ближайшее десятилетие является содействие его консолидации, сохранению, развитию, использованию духовного наследия и культуры казачества для обеспечения реализации его потребности в служении обществу.

«Осуществляться она будет через формирование эффективного механизма привлечения казачества к несению государственной или иной службы, участию в решении на основе общественно-государственного партнерства государственных задач в интересах национальной безопасности», — подчеркнул Чайка.

По его мнению, Терское войсковое казачье общество должно быть полновесным партнером власти, выступать с законодательными инициативами на местах, формировать позиции, брать на себя ответственность, выступать арбитром в общественном диалоге. Только так будет осуществлена качественная работа по реализации новой Стратегии.

После выступления почетных гостей и отчетных докладов состоялись выборы атамана Терского войскового казачьего общества. В результате проведения открытого голосования им стал начальник инженерно-авиационной службы авиационного отряда специального назначения управления Национальной гвардии России по Ставропольскому краю Виталий Кузнецов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Пограничники Ингушетии призвали школьников не поддаваться на пропаганду экстремизма в сети «Интернет»
Дополнительные средства будут направлены в регионы на выплату ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет
В Сунже продолжается подготовка к проведению выборов в городской совет депутатов второго созыва
Мэрию ингушской Сунжи обязали заменить 110 км ветхих водопроводных сетей
Ингушские футболисты Магомед Оздоев и Зелимхан Бакаев начали подготовку к матчу против сборной Сербии
В Ингушетии в этом году за парты село более 80 тысяч школьников
Пограничники с правоохранителями уничтожили в Ингушетии более 3,3 тыс. кустов дикорастущей конопли
Жителей Ингушетии приглашают на онлайн-концерт, приуроченный ко дню окончания Второй мировой войны
В Ингушетии сохраняется высокая пожароопасность
В столице Ингушетии в День знаний торжественно открыли новый детсад на 220 малышей
Глава Ингушетии побывал на праздничной линейке в одной из назрановских школ

Главное

Яндекс.Метрика

 