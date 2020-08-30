Полпред Чайка принял участие в работе отчетно-выборного круга Терского войскового казачьего общества

Были рассмотрены итоги работы за прошедший год, заслушаны доклады совета стариков, председателя контрольно-ревизионной комиссии, утверждена новая редакция устава войскового общества, а также избран атаман Терского войскового казачьего общества на следующее пятилетие, сообщает пресс-служба полпредства Президента России в СКФО.

В своем приветственном слове Чайка отметил, что, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, из-за важности повестки и для казачества, и для Северо-Кавказского федерального округа в целом, было принято решение не откладывать мероприятие.

«Государство прямо и неуклонно заинтересовано в возвращении силы и единства в казачьи ряды. Именно поэтому совсем недавно, 9 августа, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал Указ об утверждении новой редакции Стратегии государственной политики в отношении российского казачества на 2021-2030 годы. Если предыдущая Стратегия, принятая в 2012 году, носила, скорее, рамочный характер и была призвана сохранить имеющийся потенциал, то новый документ — принципиально другой, наполненный конкретными задачами для всех уровней власти, вводящий несколько ключевых направлений для их решения», — сказал полпред.

По его словам, в Стратегии четко прописано, что целью государственной политики в отношении российского казачества на ближайшее десятилетие является содействие его консолидации, сохранению, развитию, использованию духовного наследия и культуры казачества для обеспечения реализации его потребности в служении обществу.

«Осуществляться она будет через формирование эффективного механизма привлечения казачества к несению государственной или иной службы, участию в решении на основе общественно-государственного партнерства государственных задач в интересах национальной безопасности», — подчеркнул Чайка.

По его мнению, Терское войсковое казачье общество должно быть полновесным партнером власти, выступать с законодательными инициативами на местах, формировать позиции, брать на себя ответственность, выступать арбитром в общественном диалоге. Только так будет осуществлена качественная работа по реализации новой Стратегии.

После выступления почетных гостей и отчетных докладов состоялись выборы атамана Терского войскового казачьего общества. В результате проведения открытого голосования им стал начальник инженерно-авиационной службы авиационного отряда специального назначения управления Национальной гвардии России по Ставропольскому краю Виталий Кузнецов.