Поздравление

Полпред Чайка поздравил жителей СКФО с наступающим Новым годом

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Юрий Чайка

Полпред Президента России в СКФО Юрий Чайка поздравил жителей Северного Кавказа с наступающим Новым годом, отметив, что 2020-й был «действительно непростым, но в то же время знаковым для всех россиян».

«Перед лицом общей беды страна смогла сплотиться и вместе решать самые сложные задачи под руководством нашего Президента Владимира Владимировича Путина. В борьбе с новыми угрозами объединились органы власти, общественные и волонтерские организации, простые граждане. Поддержку и участие почувствовали те, кто в них нуждался», — говорится в обращении, опубликованном на сайте полпредства.

Чайки считает, что «каждый из нас делал все, чтобы Россия не снижала темпов развития, а жизнь менялась только к лучшему. Результаты этих усилий видны уже сейчас: разработаны долгосрочные инвестиционные проекты, появились новые рабочие места. Мощный импульс к развитию в нашем федеральном округе получила самая востребованная сегодня сфера — цифровые технологии».

«Это наша общая заслуга и главная цель в дальнейшем», — подчеркнул полпред.

Он напомнил, что «в уходящем году мы отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне».

«От всей души еще раз поздравляю фронтовиков и тружеников тыла, всех, кто прошел через тяжелейшие испытания ради нас с вами, ради будущего нашей Родины. Мы всегда будем помнить о вашем подвиге и им гордиться», — сказал Чайка.

Полномочный представитель пожелал всем соотечественникам мира, добра, благополучия и процветания, «пусть взаимопонимание и гармония царят в каждом доме и подарят больше счастливых мгновений».

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