«Ее причины — малый приток инвестиций в регионы округа, небольшое число промышленных производств, особенно современных и конкурентоспособных, низкая квалификация работников на местах. Кроме того, требуется улучшение необходимых условий для развития малого и среднего бизнеса. При пандемии коронавируса ситуация на рынке труда стала более чем напряженной, численность безработных в округе увеличилась почти в 5 раз», — сказал Чайка.

Он отметил, что коэффициент напряженности на рынке труда в округе на конец предыдущего года составлял 17 человек на 1 вакансию, а в таких субъектах округа, как Ингушетия и Чечня, на одну вакансию претендовало более 100 человек.

Полпред сообщил, что для стабилизации ситуации на рынке труда при правительстве России создана межведомственная рабочая группа, в работе которой принимают участие все регионы Северо-Кавказского федерального округа.

«В настоящее время в субъектах округа реализуются региональные программы, направленные на снижение напряженности на рынке труда, сформированы комплексы мер по восстановлению численности занятого населения и предотвращения роста безработицы в 2021 году. Должен отметить, что небольшая положительная динамика уже наметилась в округе, но для восстановления и стабилизации ситуации в этой сфере регионам округа предстоит еще проделать большой объем работы», — отметил Чайка.

Что касается трудоустройства молодых людей, он напомнил, что недавно при содействии аппарата полпреда запущена очень важная образовательная платформа, получившая поддержку Фонда президентских грантов, — «Межрегиональный клуб молодых лидеров «Будущее Кавказа».

«В числе ее партнеров — автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей», Агентство стратегических инициатив, Северо-Кавказский федеральный университет и Фонд поддержки публичной дипломатии имени Горчакова. Проект направлен на консолидацию финалистов конкурса «Лидеры России», победителей региональных кадровых конкурсов Северо-Кавказского федерального округа, лидеров рейтингов всероссийских и окружных молодежных форумов — самых мотивированных и неравнодушных представителей молодежного актива. То есть ведется прямая работа по формированию полноценного экспертно-аналитического и укреплению управленческого кадрового потенциала субъектов», — сказал полпред Президента России в СКФО.