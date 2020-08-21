Полиция установила факт мошенничества на 1,7 млн руб. при получении выплат из фонда соцстраха в Ингушетии
Руководителя двух фирм в республике уличили в махинациях при получении средств из фонда социального страхования, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского МВД.
«В ходе проверки полиция установила, что 28-летний житель Назрановского района, являясь гендиректором ООО «Мастер Плюс» и ООО «Домино», с февраля по апрель 2018 г. предоставил в региональное отделение Фонда соцстраха России заявления на возмещение расходов по социальному страхованию», — сказал представитель ведомства.
По его данным, 27 февраля и 28 марта 2018 года на счет ООО «Мастер Плюс» зачислено более 1,1 млн рублей, 25 апреля того же года на счет ООО «Домино» — около 600 тыс. руб.
В результате государственному внебюджетному фонду причинен материальный ущерб на общую сумму 1,7 млн руб.
По данным регионального управления ФНС, уплата страховых взносов, а также налога на доходы физических лиц ООО «Мастер Плюс» и ООО «Домино» не производилась, работники за упомянутыми организациями не числятся.
В этой связи в действиях мужчины, а также других неустановленных лиц, усматриваются признаки состава преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).