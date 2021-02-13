ДТП

Полиция просит жителей помочь поймать водителя, насмерть сбившего пешехода в Ингушетии

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Неизвестный на машине сбил 44-летнего местного жителя на дороге «Кантышево-Ачалуки» и скрылся с места ДТП, сообщили газете «Ингушетия» в УГИБДД республики.

«13 февраля неизвестный, управляя транспортным средством неустановленной марки, совершил наезд на пешехода. После ДТП неустановленным лицом пострадавший был доставлен в республиканскую больницу, где он впоследствии скончался», — пояснил собеседник издания.

По его данным, дорожные полицейские ищут виновника автомобильной аварии.

УГИБДД обращается к гражданам, располагающим какой-либо информацией об упомянутом дорожно-транспортном происшествии, с просьбой помочь поймать преступника.

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