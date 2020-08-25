Происшествие

Полиция подтвердила сообщение о ранении девяти человек в результате конфликта в Ингушетии

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В результате конфликта в Сунженском районе пострадали девять человек, сообщили газете «Ингушетия» в МВД по республике.

«Днем 25 августа в сельском поселении Нестеровское, предположительно, на почве ранее возникших неприязненных отношений, произошёл конфликт между двумя группами граждан с применением травматического оружия», — сказал представитель ведомства.

По его информации, в результате инцидента девять человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в Сунженскую больницу.

Сейчас полиция проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято соответствующее решение.

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