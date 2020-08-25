Полиция подтвердила сообщение о ранении девяти человек в результате конфликта в Ингушетии
В результате конфликта в Сунженском районе пострадали девять человек, сообщили газете «Ингушетия» в МВД по республике.
«Днем 25 августа в сельском поселении Нестеровское, предположительно, на почве ранее возникших неприязненных отношений, произошёл конфликт между двумя группами граждан с применением травматического оружия», — сказал представитель ведомства.
По его информации, в результате инцидента девять человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в Сунженскую больницу.
Сейчас полиция проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято соответствующее решение.