Полицейского из Назрановского района признали лучшим участковым в Ингушетии

«В ходе интернет-опроса на официальном сайте МВД по региону граждане определили участкового уполномоченного полиции, который будет представлять Ингушетию на заключительном Всероссийском этапе конкурса. Победителем стал сотрудник ОМВД России по Назрановскому району Беслан Беков», — отметил собеседник издания.

По словам представителя ведомства, второй этап состязаний проходил с 7 по 16 октября. За возможность представлять Ингушетию на заключительном этапе конкурса боролись три участковых уполномоченных полиции.

Народное голосование за лучшего участкового России пройдет с 1 по 10 ноября 2020 года.