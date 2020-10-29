МВД

Полицейского из Назрановского района признали лучшим участковым в Ингушетии

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Беслан Беков

В ходе регионального этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый — 2020» в республике выбрали лучшего среди участковых уполномоченных полиции, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД.

«В ходе интернет-опроса на официальном сайте МВД по региону граждане определили участкового уполномоченного полиции, который будет представлять Ингушетию на заключительном Всероссийском этапе конкурса. Победителем стал сотрудник ОМВД России по Назрановскому району Беслан Беков», — отметил собеседник издания.

По словам представителя ведомства, второй этап состязаний проходил с 7 по 16 октября. За возможность представлять Ингушетию на заключительном этапе конкурса боролись три участковых уполномоченных полиции.

Народное голосование за лучшего участкового России пройдет с 1 по 10 ноября 2020 года.

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