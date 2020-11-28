Полицейскими Ингушетии задержан мужчина, подозреваемый в убийстве
Сотрудниками полиции Ингушетии задержан подозреваемый в убийстве жителя города Сунжа, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан 58-летний житель Назрани.
Ранее сообщалось, что утром 16 ноября текущего года на улице Комсомольской города Сунжа неизвестный произвел несколько выстрелов в 37-летнего местного жителя, который скончался от полученных ранений при доставлении в больницу.
На месте происшествия были изъяты гильзы и пули калибра 9 мм, мобильный телефон и автомобиль «ВАЗ-2111», в котором находился погибший. Источник в правоохранительных органах Ингушетии сообщал, что причиной убийства могла стать кровная месть.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.