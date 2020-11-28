МВД

Полицейскими Ингушетии задержан мужчина, подозреваемый в убийстве

0

Сотрудниками полиции Ингушетии задержан подозреваемый в убийстве жителя города Сунжа, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан 58-летний житель Назрани.

Ранее сообщалось, что утром 16 ноября текущего года на улице Комсомольской города Сунжа неизвестный произвел несколько выстрелов в 37-летнего местного жителя, который скончался от полученных ранений при доставлении в больницу.

На месте происшествия были изъяты гильзы и пули калибра 9 мм, мобильный телефон и автомобиль «ВАЗ-2111», в котором находился погибший. Источник в правоохранительных органах Ингушетии сообщал, что причиной убийства могла стать кровная месть.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Правоохранители Ингушетии задержали жителя Таджикистана с героином
Ислам Агиев выиграл кубок России по всестилевому каратэ в весе до 64 кг
Правительством России упрощены правила оформления инвалидности
Дороги Ингушетии «оцифруют» к началу 2021 года
В Ингушетии за весь период умерло 110 человек с Covid-19
За 10 месяцев текущего года число киберпреступлений в Ингушетии выросло на 167%
Убийство жителя Ингушетии при обстреле машины расследуют в рамках уголовного дела
Газоснабжение в Ингушетии будут развивать в рамках новой программы до 2025 года
На сайте Ингушского РДНТ представлен сценарий проведения мероприятия в День Неизвестного Солдата
Недобросовестный подрядчик попался на крупном мошенничестве при возведении детсада в Ингушетии
По итогам 9 месяцев 2020 года индекс промышленного производства в Ингушетии вырос более чем на 7%

Главное

Яндекс.Метрика

 