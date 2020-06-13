Полицейские Ингушетии изъяли более 36 граммов «марихуаны» у жителей Чечни и республики
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранителями республики в сельском поселении Экажево Назрановского района накануне вечером задержан и доставлен в отделение 29-летний житель города Назрани.
У молодого человека при личном досмотре обнаружено и изъято наркотическое средство «марихуана» массой 9,36 грамма, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.
Также 11 июня поздно вечером Назрани сотрудниками полиции задержан и доставлен в отделение автомобиль «Лада-Приора», находившийся под управлением 25-летнего жителя Чечни. В ходе осмотра в салоне автомобиля было обнаружено и изъята «марихуана», массой 26,87 грамма.
В отношении обоих граждан возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 228 УК России (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, или их аналогов в значительном размере).