Полицейские Ингушетии изъяли более 36 граммов «марихуаны» у жителей Чечни и республики

У молодого человека при личном досмотре обнаружено и изъято наркотическое средство «марихуана» массой 9,36 грамма, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

Также 11 июня поздно вечером Назрани сотрудниками полиции задержан и доставлен в отделение автомобиль «Лада-Приора», находившийся под управлением 25-летнего жителя Чечни. В ходе осмотра в салоне автомобиля было обнаружено и изъята «марихуана», массой 26,87 грамма.

В отношении обоих граждан возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 228 УК России (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, или их аналогов в значительном размере).