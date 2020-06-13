Наркотики

Полицейские Ингушетии изъяли более 36 граммов «марихуаны» у жителей Чечни и республики

0

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранителями республики в сельском поселении Экажево Назрановского района накануне вечером задержан и доставлен в отделение 29-летний житель города Назрани.

У молодого человека при личном досмотре обнаружено и изъято наркотическое средство «марихуана» массой 9,36 грамма, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

Также 11 июня поздно вечером Назрани сотрудниками полиции задержан и доставлен в отделение автомобиль «Лада-Приора», находившийся под управлением 25-летнего жителя Чечни. В ходе осмотра в салоне автомобиля было обнаружено и изъята «марихуана», массой 26,87 грамма.

В отношении обоих граждан возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 228 УК России (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, или их аналогов в значительном размере).

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Назрани усилены меры безопасности из-за конфликта с погибшими
По факту перестрелки в Назрани, в результате которой есть погибшие и раненые возбуждено уголовное дело
В Росгвардии подтвердили гибель сотрудника в результате перестрелки в Назрани
Избирком Ингушетии провел семинар по организации и проведению предстоящего общероссийского голосования
Четыре человека погибли еще семь ранены в перестрелке в Назрани
В Ингушетии несколько человек ранены во время перестрелки
Лейла Тамасханова стала народным писателем Ингушетии
Перед строящейся мечетью в Насыр-Корте власти Назрани обустроят стоянку
На территории Назрани будет благоустроено пять общественных территорий
Сотрудники Республиканского центра медицинской профилактики запустили в Ингушетии флешмоб «Наркотики лишают тебя...»
Глава УЖКХ попал под следствие за невыплату зарплаты коммунальщикам в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 