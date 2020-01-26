Полицейские Ингушетии и общественники привезли больному мальчику ранее обещанную инвалидную коляску
Правоохранители Ингушетии вместе с председателем и членом общественного совета МВД по республике Магомедом Бекмурзиевым и Ахмедом Келиговым навестили подшефную семью Ажиговых из сельского поселения Плиево Назрановского района.
Во время посещения семьи, где четверо детей, перед Новым 2020 годом, общественники узнали, что один из мальчиков — Билал, больной ДЦП, нуждается в прогулочной инвалидной коляске, сообщает пресс-служба МВД по республике.
В свой очередной визит гости привезли необходимую коляску, обрадовав ребенка. Родители поблагодарили Бекмурзиева и Келигова за оказанную помощь, отмечается в релизе.