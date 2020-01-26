Благотворительность

Полицейские Ингушетии и общественники привезли больному мальчику ранее обещанную инвалидную коляску

0

Правоохранители Ингушетии вместе с председателем и членом общественного совета МВД по республике Магомедом Бекмурзиевым и Ахмедом Келиговым навестили подшефную семью Ажиговых из сельского поселения Плиево Назрановского района.

Во время посещения семьи, где четверо детей, перед Новым 2020 годом, общественники узнали, что один из мальчиков — Билал, больной ДЦП, нуждается в прогулочной инвалидной коляске, сообщает пресс-служба МВД по республике.

В свой очередной визит гости привезли необходимую коляску, обрадовав ребенка. Родители поблагодарили Бекмурзиева и Келигова за оказанную помощь, отмечается в релизе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Правительство Ингушетии призывает получателей пособия по уходу за ребенком до 1, 5 лет пройти перерегистрацию
Власти Ингушетии планируют создать в республиканском НИИ отдел по изучению родовых башен
Всероссийский турнир по комплексному единоборству не будет проведен в Ингушетии
Раненые при нападении на пост ДПС в Ингушетии выписаны из ведомственного госпиталя МВД
Ингушские дзюдоисты стали первыми в командном зачете на турнире в Ставрополе
Калиматов поздравил студентов с «праздником знаний, молодости, смелых планов и надежд»
Калиматов: «Уровень преступности в республике в разы ниже, чем в среднем по СКФО и России в целом»
В Ингушетии задержан и «вор в законе» по прозвищу «Муса Ингуш»
Житель Ингушетии проведет четыре года в колонии за вымогательство крупной суммы денег
В Национальной библиотеке Ингушетии прошло мероприятие в рамках акции «Читающая армия правнуков Победы»
Ингушские газовики обеспечат ускоренное подключение к газу новостроек для переселенцев в Малгобеке

Главное

Яндекс.Метрика

 