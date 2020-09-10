По окончании поисковых работ планируется провести торжественное захоронение найденных в прошлом году останков бойца Колено Георгия Ивановича, если до этого времени не найдутся его родственники.

Напомним, в ходе реализации проекта «Полевой лагерь поисковых отрядов СКФО — 2019» поисковым отрядом «Малгобек» и поисковиками из других регионов России из окопов и огневых точек были подняты останки 25 бойцов РККА — защитников Отечества, павших смертью храбрых в ходе Малгобекской оборонительной операции. Ведя поисковые работы на Терском хребте на близких подступах к Старому Малгобеку, поисковики в один день подняли останки пятерых бойцов. Имя двоих защитников Отечества удалось установить: сержант Пышкин Михаил Михайлович, призван из подмосковной Коломны, и красноармеец Колено Георгий Иванович из Северной Осетии, село Иристон.

Связавшись с поисковиками из Коломны оперативно удалось найти родных Пышкина М. М. Его дочь, известная в своем городе поэтесса, Лидия Михайловна захотела, чтобы останки отца были преданы земле на его родине.

«Родственников Колена Георгия Ивановича найти пока не удается. К их поиску подключили поисковиков из Северной Осетии. Как стало известно, при расширении границы города Владикавказа (Орджоникидзе) село Иристон стало его частью, и сведения о фамилии Колено нигде не значатся, в связи с чем поиск усложняется. Возможно, родственники Георгия Колена поменяли местожительство и живут в других субъектах РФ. Мы надеемся, что его родственники найдутся и захотят, чтобы боец вернулся на малую родину», — сказал Беслан Дзейтов.

Если же родственники не найдутся, останки бойца будут преданы земле на мемориальном кладбище города воинской славы Малгобек, где поисковики ежегодно хоронят останки тех бойцов, которых поднимают в ходе полевой поисковой экспедиции.