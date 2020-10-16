Поисковые отряды продолжают работу в Ингушетии в рамках Вахты Памяти
В рамках Вахты Памяти, которая проходит в республике, состоялась встреча руководителей поисковых отрядов «Курган» из Нижнего Новгорода и «Малгобек» с главой администрации сельского поселения Инарки Адамом Котиевым, рассказал газете «Ингушетия» Беслан Дзейтов.
На встрече обсудили вопросы организации поисковых работ на территории села. По архивным данным были определены границы затерянного христианского кладбища, располагавшегося в пределах административных границ Инарки.
Также состоялась поездка на госпитальное захоронение в сельское поселение Яндаре Назрановского района. По словам поисковиков, многие воины, умершие от ран в местном госпитале и похороненные в селе, у себя на родине числятся пропавшими без вести.
В частности, там погребен старший лейтенант, командир стрелковой роты 571-го сп 176-й сд Попсуев Дмитрий Родионович. 14 октября 1942 года рота под его командованием на сутки задержала наступление немецких войск под Малгобеком, а 15 октября от полученных в бою ран он умер в госпитале. Однако в госпитальных документах его фамилия была искажена, в результате у себя дома он до последнего времени числился пропавшим без вести.
К тому же, хотя памятник воинам в Яндаре есть, фамилий погребенных здесь на нем нет. Была достигнута договоренность об уточнении списка похороненных в сельском поселении и вынесении его на мемориальные плиты.
«За последние дни было обследовано место, где, со слов местных жителей, в годы войны упал советский самолет. Согласно полученным сведениям, это мог быть бомбардировщик «Дуглас А-20» («Бостон»), поставлявшийся в СССР по ленд-лизу. Информация подтвердилась, место падения локализовано, обнаружено значительное количество обгоревших фрагментов алюминия, а также куски обшивки. Поисковые работы на месте падения отложены до весны, когда грунт будет мягче и появится возможность подогнать к месту проведения работ экскаватор», — сообщил руководитель отряда «Курган».
Напомним, поисковые работы полевого лагеря «Малгобекская оборонительная операция» проходят в рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти-2020» и продлятся до 20 октября 2020 года.