Поисковые отряды продолжают работу в Ингушетии в рамках Вахты Памяти

На встрече обсудили вопросы организации поисковых работ на территории села. По архивным данным были определены границы затерянного христианского кладбища, располагавшегося в пределах административных границ Инарки.

Также состоялась поездка на госпитальное захоронение в сельское поселение Яндаре Назрановского района. По словам поисковиков, многие воины, умершие от ран в местном госпитале и похороненные в селе, у себя на родине числятся пропавшими без вести.

В частности, там погребен старший лейтенант, командир стрелковой роты 571-го сп 176-й сд Попсуев Дмитрий Родионович. 14 октября 1942 года рота под его командованием на сутки задержала наступление немецких войск под Малгобеком, а 15 октября от полученных в бою ран он умер в госпитале. Однако в госпитальных документах его фамилия была искажена, в результате у себя дома он до последнего времени числился пропавшим без вести.

К тому же, хотя памятник воинам в Яндаре есть, фамилий погребенных здесь на нем нет. Была достигнута договоренность об уточнении списка похороненных в сельском поселении и вынесении его на мемориальные плиты.

«За последние дни было обследовано место, где, со слов местных жителей, в годы войны упал советский самолет. Согласно полученным сведениям, это мог быть бомбардировщик «Дуглас А-20» («Бостон»), поставлявшийся в СССР по ленд-лизу. Информация подтвердилась, место падения локализовано, обнаружено значительное количество обгоревших фрагментов алюминия, а также куски обшивки. Поисковые работы на месте падения отложены до весны, когда грунт будет мягче и появится возможность подогнать к месту проведения работ экскаватор», — сообщил руководитель отряда «Курган».

Напомним, поисковые работы полевого лагеря «Малгобекская оборонительная операция» проходят в рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти-2020» и продлятся до 20 октября 2020 года.