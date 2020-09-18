Поисковики эксгумировали останки более 20 немецких солдат и офицеров, погибших в ходе Малгобекской операции

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В Ингушетии продолжаются поисково-исследовательские работы по эксгумации останков немецких солдат и офицеров, погибших в ходе Малгобекской стратегической оборонительной операции в сентябре-ноябре 1942 года.

Как сообщил газете «Ингушетия» руководитель поискового отряда «Малгобек» Беслан Дзейтов, на территории республики работает поисковая группа из 4 человек, под руководством Сергея Шевченко. Поисковики за 4 дня эксгумированы останки 21 человека.

Поисковые работы проходят под контролем главы администрации города Малгобека Муссы Галаева. Также место раскопок посетили председатель Малгобекского городского совета депутатов Осман Евлоев и депутат парламента Ингушетии Харон Саутиев. Визитеров интересовал ход поисково-эксгумационных работ, быт и обустроенность гостей, а также возникающие текущие вопросы.

Сергей Шевченко поблагодарил руководство города за проявленное понимание со стороны муниципальных органов исполнительной власти к гуманитарной миссии, конечной целью которой является увековечение памяти жертв второй мировой войны. Поисково-эксгумационные работы могут продолжиться до 19 дней. На весь период работы содействие и сопровождение оказывают Ингушское региональное отделение «Поискового движения России» и поисковый отряд «Малгобек».

Напомним, согласно межгосударственному соглашению, за братскими и одиночными захоронениями советских солдат и офицеров, находящимися на территории Германии, ухаживает «Народный союз Германии по уходу за военными могилами». Общее количество захороненных советских солдат и офицеров на территории ФРГ — 700 тыс. человек.

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