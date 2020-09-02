Пограничники с правоохранителями уничтожили в Ингушетии более 3,3 тыс. кустов дикорастущей конопли

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ингушетии совместно с правоохранителями республики в период с 28 августа по 2 сентября текущего года путем покоса и последующего сжигания уничтожено 3345 кустов дикорастущей некультивированной конопли на общей площади более 500 квадратных метров.