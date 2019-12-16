Пограничники Ингушетии провели для школьников «Урок мужества»

Ребятам рассказали о служебной деятельности пограничников и помощи, оказываемой жителями республики в охране государственной границы. Также учащимся был продемонстрирован фильм «Застава в горах», наглядно показывающий примеры мужества и отваги пограничников.

Основная цель проведения военно-патриотических мероприятий — это привитие молодому поколению нравственных ценностей, развитие патриотических чувств и укрепление межнациональных отношений в молодежной среде, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Ингушетии.