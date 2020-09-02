Пограничники Ингушетии призвали школьников не поддаваться на пропаганду экстремизма в сети «Интернет»

В рамках проведения мероприятия, главной задачей являлось формирование в сознании молодого поколения осмысленного понимания проблематики, связанной с экстремизмом и терроризмом, а также выработка собственной гражданской позиции по неприятию негативной идеологии, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Погрануправления.

«В процессе дискуссии учащимися школы-лицея обсуждались вопросы, связанные с проявлением терроризма и экстремизма в молодежной среде, а также способы эффективной борьбы с пропагандой экстремизма в социальных сетях», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, участники круглого стола с интересом включились в полемику и обсудили вышеуказанные вопросы. Кроме того, учащимися старших классов проявлена инициатива по организации и проведению мероприятий подобного характера на постоянной основе с участием иных представителей правоохранительных органов Ингушетии.

В завершение встречи сотрудники Пограничного управления и Роскомнадзора посоветовали учащимся избегать негативного контента в сети «Интернет».