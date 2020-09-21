Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий Ингушетии увеличилось на 5%
Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей Ингушетии в январе-августе текущего года в действующих ценах, по расчетам, составил 8012,5 млн рублей, или 102,5% в сопоставимой оценке к уровню соответствующего периода предыдущего года.
Как сообщает Северо-Кавказстат, в хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 сентября 2020 года по сравнению с аналогичной датой прошлого года увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 5% и по расчетам составило — 67623 голов.
Поголовье птицы уменьшилось на 1,2% и составило 340862 голов, поголовье овец и коз насчитывается 219819, увеличение составляет 17,5%.
В январе-августе этого года в хозяйствах всех производителей сельхозпродукции, производство молока по расчетам составило — 72565,550 тонны, что на 0,7% больше предыдущего периода 2019 года.
Производство яиц увеличилось на 0,6% и составило — 15755 тыс. штук, скота и птицы (на убой в живом весе) составило — 5162,376 тонн, на 9,3% больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года, говорится в релизе.