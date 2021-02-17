Муниципалитет

Погодные условия под контролем властей ингушской столицы

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Коммунальные службы Магаса работают в усиленном режиме. В связи с ухудшением погодных условий на улицы города выведена вся служебная техника, которая занимается уборкой снега, также посыпают дороги и тротуары песком от гололеда.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации города, еще накануне погодных изменений мэр Магаса дал поручение сотрудникам МКУ ЖКХ подготовить для предстоящих в связи с ненастьем работ уборочную и аварийную технику.

После этого весь личный состав сотрудников, машины и уборочная техника были приведены в режим повышенной готовности.

Столичные власти также обратились к жителям и гостям города с просьбой соблюдать осторожность и сообщать об аварийных ситуациях по круглосуточному номеру 8 (928) 747 28 28.

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