Погибший в результате взрыва в Ингушетии оказался жителем Сунжи

«Погибший - житель города Сунжи Ингушетии Оздоев Юсуп Исаевич 1987 года рождения, данные о госпитализированном, пострадавшем уточняются», - сказал собеседник издания.

По его словам, следственная группа устанавливает тип взорвавшегося близ дороги устройства.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что взрыв произошел недалеко от трассы в республике. По предварительным данным, несколько человек при поиске металла с помощью металлоискателя наткнулись на неустановленное взрывное устройство близ дороги в сельском поселении Плиево в сторону Малгобекского района.

Произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, второй получил серьезные травмы. Пострадавший мужчина госпитализирован.