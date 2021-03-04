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Погибший в результате взрыва в Ингушетии оказался жителем Сунжи

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Установлена личность погибшего при взрыве в Назрановском районе во второй половине дня в четверг, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«Погибший - житель города Сунжи Ингушетии Оздоев Юсуп Исаевич 1987 года рождения, данные о госпитализированном, пострадавшем уточняются», - сказал собеседник издания.

По его словам, следственная группа устанавливает тип взорвавшегося близ дороги устройства.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что взрыв произошел недалеко от трассы в республике. По предварительным данным, несколько человек при поиске металла с помощью металлоискателя наткнулись на неустановленное взрывное устройство близ дороги в сельском поселении Плиево в сторону Малгобекского района.

Произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, второй получил серьезные травмы. Пострадавший мужчина госпитализирован. 

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