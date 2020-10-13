Поэтические чтения, приуроченные к 250-летию единения Ингушетии и России, прошли в Зязиков-Юрте

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В Доме культуры сельского поселения Зязиков-Юрт состоялись поэтические чтения «Россия — наш единый дом», приуроченные к 250-летию добровольного присоединения Ингушетии к России, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Мероприятие прошло в формате «свободный микрофон», так что блеснуть способностями чтеца мог любой из присутствующих. Участники поэтических чтений собрались для того, чтобы почитать стихи о России, Ингушетии, а также о главных ценностях и достоинствах людей, населяющих нашу страну.

Прозвучали произведения русских классиков Пушкина, Лермонтова, Есенина, а также ингушских поэтов Марьям Льяновой, Гирихана Гагиева, Саида Чахкиева.

Творческая атмосфера вечера побудила некоторых участников мероприятия прочесть и свои авторские стихи. Художественный руководитель ДК Тамара Чаниева, поздравляя собравшихся, также прочла отрывок из своей поэмы «Единый дом».

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