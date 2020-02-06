Поэтесса Фатима Албогачиева передала в дар Национальной библиотеке свою книгу

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Национальная библиотека Ингушетии получила в дар новое издание — поэтическую книгу Фатимы Албогачиевой, сообщает пресс-служба учреждения.

Книга издана в 2019 году в Нальчике, в типографии «Принт-Центр». В нее вошла поэма «Албогач» о родоначальнике фамилии Албогачиевых, созданная в стиле устного народного творчества на основе исторических событий и фактов, подтверждаемых архивными материалами.

Книга иллюстрирована относящимися к разным периодам истории фотографиями представителей рода Албогачиевых и дополнена также схемой родового генеалогического древа.

«Из истории тейпов, как из пазлов, складывается история всего ингушского народа, поэтому, думается, книга будет интересна не только Албогачиевым, но и представителям всех других фамилий, выходцев из разных ингушских родовых обществ», — сказано в релизе.

Так как тираж книги очень мал, и в книжных магазинах она вряд ли появится, любой желающий может с ней ознакомиться в читальном зале Национальной библиотеки.

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