Поэтесса Фатима Албогачиева передала в дар Национальной библиотеке свою книгу

Книга издана в 2019 году в Нальчике, в типографии «Принт-Центр». В нее вошла поэма «Албогач» о родоначальнике фамилии Албогачиевых, созданная в стиле устного народного творчества на основе исторических событий и фактов, подтверждаемых архивными материалами.

Книга иллюстрирована относящимися к разным периодам истории фотографиями представителей рода Албогачиевых и дополнена также схемой родового генеалогического древа.

«Из истории тейпов, как из пазлов, складывается история всего ингушского народа, поэтому, думается, книга будет интересна не только Албогачиевым, но и представителям всех других фамилий, выходцев из разных ингушских родовых обществ», — сказано в релизе.

Так как тираж книги очень мал, и в книжных магазинах она вряд ли появится, любой желающий может с ней ознакомиться в читальном зале Национальной библиотеки.