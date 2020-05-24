Землетрясение

Подземные толчки зафиксированы в Ингушетии

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Жители республики ощутили колебания почвы в ночь с субботы на воскресенье, сообщает главное управление МЧС РФ по региону.

«В субботу в 23:00 мск в оперативно-дежурную смену поступила информация о том, что на территории сельского поселения Троицкое, а также в городах Сунже и Карабулаке ощущались колебания почвы. По данным Северо-Осетинского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» произошли колебания магнитудой Mb-4,3; Ms-3,2; глубина 10 км, интенсивность колебаний составила 2,6-2,8. баллов», — говорится в сообщении ведомства.

Эпицентр находился в Серноводском муниципальном районе Чечни, между сельскими поселениями Серноводское и Ассиновское. Жалоб от населения о материальном ущербе и разрушениях не поступало.

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