Шахматы

Подведены итоги шахматного турнира среди детей в Магасе

0

Подведены итоги детского шахматного клубного турнира, который прошёл на днях в здании Центра культурного развития города Магас.

Соревнование было приурочено к открытию в столице Ингушетии шахматной школы «Падишах», сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона. Ученики этой школы успешно выступают как в своей республике, так и за ее пределами. Так, в 2019 году в первенстве СКФО по классическим шахматам воспитанник данной школы Халид Келигов занял второе место.

Президент федерации шахмат Ингушетии и по совместительству директор шахматной школы «Падишах» Муса Плиев отметил, что в наше время интеллектуальному развитию детей необходимо уделять особое внимание и шахматы — это один из лучших способов для детей в игровой форме «прокачать» свои умственные способности.

Итоги прошедшего турнира: среди мальчиков первое место занял Халид Келигов, второе место — Саад Келигов, третье место — Абдул-Малик Гамбердов; среди девочек первое место заняла Альбика Дакиева, второе и третье места — сёстры Албогачиевы.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Чрезвычайная пожароопасность сохранится в ближайшие дни в Малгобекском районе Ингушетии
В военном комиссариате Сунженского района состоялась первая отправка новобранцев в армию
В Назрани состоялся турнир по тач-регби
Ингушские боксёры завоевали шесть медалей на Всероссийских соревнованиях в Грозном
В рамках Вахты Памяти в Ингушетии поисковики передали в Малгобекский музей боевой и трудовой славы найденные артефакты
Граждан Азербайджана, находящихся в Ингушетии, предупреждают о невозможности пересечь границу
В Ингушетии 38 человек с Covid-19 находятся в отделении реанимации
Юный ингушский спортсмен Ибрагим Цуров стал победителем Кубка Кавказа по тхэквондо
Меньше всего кредитов берут в Ингушетии
Глава правительства Ингушетии нашел бутылку с запиской «Ты счастливчик» во время экоакции
На республиканском семинаре в Назрани подвели итоги работы муниципальных библиотек

Главное

Яндекс.Метрика

 