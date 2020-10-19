Подведены итоги шахматного турнира среди детей в Магасе

Соревнование было приурочено к открытию в столице Ингушетии шахматной школы «Падишах», сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона. Ученики этой школы успешно выступают как в своей республике, так и за ее пределами. Так, в 2019 году в первенстве СКФО по классическим шахматам воспитанник данной школы Халид Келигов занял второе место.

Президент федерации шахмат Ингушетии и по совместительству директор шахматной школы «Падишах» Муса Плиев отметил, что в наше время интеллектуальному развитию детей необходимо уделять особое внимание и шахматы — это один из лучших способов для детей в игровой форме «прокачать» свои умственные способности.

Итоги прошедшего турнира: среди мальчиков первое место занял Халид Келигов, второе место — Саад Келигов, третье место — Абдул-Малик Гамбердов; среди девочек первое место заняла Альбика Дакиева, второе и третье места — сёстры Албогачиевы.