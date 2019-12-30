Бокс

Подведены итоги первенства Ингушетии по боксу среди юниоров

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В Ингушетии завершилось первенство республики по боксу среди юниоров 17-18 лет памяти мастера спорта СССР Б. Дзаурова.

Целями мероприятия стали укрепление дружбы между спортсменами, популяризация бокса и повышение спортивного мастерства. Соревнования проходили на базе физкультурно-оздоровительного комплекса имени Б. Дзаурова в Сунже.

По информации пресс-службы Минспорта региона, на высшую ступень пьедестала поднялись Медов Микаил (49 кг, Плиево), Алиев Микаил (52 кг, Малгобек), Оздоев Магомед (56 кг, Сунжа), Базиев Зураб (60 кг, Магас), Гарданов Умар (64 кг, Карабулак), Кодзоев Ваха (69 кг, Назрань), Хамхоев Хамид (75 кг, Базоркино), Дзауров Юсуп (81 кг, Кантышево), Алмазов Саид (91 кг, Магас), Цороев Ислам (+91 кг, Троицкая).

Вторыми стали Таркоев Амир (49 кг, Базоркино), Костоев Тимур (52 кг, Карабулак), Костоев Турпал-Али (56 кг, Ачалуки), Таркоев Ибрагим (60 кг, Базоркино), Баркинхоев Магомед-Башир (64 кг, Кантышево), Даутаев Расул (69 кг, Карабулак), Хадажев Ахмед (75 кг, Назрань), Кодзоев Аюп (81 кг, Магас), Муцольгов Ризван (91 кг, Назрань), Цуров Ибрагим (+91 кг, Карабулак).

В номинации «Лучший боксёр турнира» лучшими стали Таркоев Ибрагим (Базоркино) и Оздоев Магомед (Сунжа). «Приз зрительских симпатий» у Оздоева Магомеда, «За волю к победе» у Баркинхоева Магомед-Башира (Кантышево).

Победителей и призеров в каждой весовой и возрастной категориях наградили медалями и грамотами соответствующих степеней.

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