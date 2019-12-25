Подведены итоги открытого турнира СКФО «Спорт без преград» по настольному теннису среди незрячих и слабовидящих

Организаторами турнира выступили Ингушское региональное отделение Федерация спорта слепых и Ингушская региональная организация Всероссийское общество слепых совместно с Министерством спорта республики. Турнир проходил в духовно-реабилитационном центре «Аррахим» и собрал участников из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечни и Ингушетии.

По информации пресс-службы Минспорта Ингушетии, по итогам соревнований определились сильнейшие игроки: среди мужчин лучшим оказался Алисхан Ганиев из Ингушетии, второе место занял представитель Чечни Сулейман Майго, Хусейн Плиев из Ингушетии замкнул тройку лидеров.

Среди девушек Зулихан и Рукият Эльмурзаевы из Чечни заняли первое и третье место, Эсет Тимурзиева из Ингушетии завоевала серебряную медаль соревнований.

Директор центра Хаваж Оздоев и заместитель министра спорта республики Идрис Аушев вручили победителям и призерам турнира кубки, дипломы и ценные подарки.