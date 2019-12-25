Подведены итоги открытого турнира СКФО «Спорт без преград» по настольному теннису среди незрячих и слабовидящих

0

Подведены итоги прошедшего в Назрани открытого турнира СКФО «Спорт без преград» по настольному теннису среди незрячих и слабовидящих.

Организаторами турнира выступили Ингушское региональное отделение Федерация спорта слепых и Ингушская региональная организация Всероссийское общество слепых совместно с Министерством спорта республики. Турнир проходил в духовно-реабилитационном центре «Аррахим» и собрал участников из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечни и Ингушетии.

По информации пресс-службы Минспорта Ингушетии, по итогам соревнований определились сильнейшие игроки: среди мужчин лучшим оказался Алисхан Ганиев из Ингушетии, второе место занял представитель Чечни Сулейман Майго, Хусейн Плиев из Ингушетии замкнул тройку лидеров.

Среди девушек Зулихан и Рукият Эльмурзаевы из Чечни заняли первое и третье место, Эсет Тимурзиева из Ингушетии завоевала серебряную медаль соревнований.

Директор центра Хаваж Оздоев и заместитель министра спорта республики Идрис Аушев вручили победителям и призерам турнира кубки, дипломы и ценные подарки.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Магасе открыли парковый комплекс в виде древнеингушского орнамента
Следователи завели дело о нарушении прав 30 собственников квартир аварийного дома в Назрани
«Светлая страна» «Россетей» теперь работает для жителей Ингушетии, Дагестана и Чечни
Бывший главбух «Россельхозцентра» в Ингушетии приговорена к трем годам условно за махинации с соцвыплатами
Аиша Ажигова выписалась из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии
Братья Томовы стали победителями клубного чемпионата Франции по спортивной борьбе
Ингушетии выделят рекордную сумму для жилищного обустройства более 300 беженцев из Чечни в 2020 году
Прокурор Ингушетии посетил с рабочим визитом следственный изолятор № 1
В Ингушском госуниверситете состоялся конкурс знатоков гражданского права «Цивилист-2019»
В Назрани прошли соревнования по воркауту
Три актёра Русского музыкально-драматического театра Ингушетии стали заслуженными артистами республики

Главное

Яндекс.Метрика

 